Spiel mit überlieferten Kunstformen

Ladenburg. Erneut ist anlässlich des zehnten Geburtstages des Kunstvereins Ladenburg (KVL) eine auch international ausgezeichnete Künstlerin zu Gast in der Römerstadt: Unter dem Titel „zweijahrtausendfern“ zeigt Patricia Lambertus (Bremen/Berlin) ab Donnerstag, 16. Juni, um 19 Uhr (Vernissage mit Einführung) im KVL-KunstFenster (Hauptstraße 77) eine ihrer stets raum- und ortsbezogenen Wandinstallationen.

Die renommierte Künstlerin war Meisterschülerin der neorealistischen Malerin Karin Kneffel (Düsseldorf) und der aus Freiburg stammenden Sprühmalerin Katharina Grosse. Das Hauptarbeitsmaterial von Lambertus sind selbsthergestellte Tapeten.

Patricia Lambertus stellt in der Hauptstraße 77 aus. © Kunstverein

Lambertus spielt mit überlieferten Kunstformen und schafft so „eine höchst spannende Welt zwischen Fiktion und Realität“, so der KVL in seiner Einladung zu einer „bildmächtigen Ausstellung“, die bis Sonntag, 17. Juli, jeweils donnerstags und samstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist. pj

