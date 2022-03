Spenden benötigt

Nach dem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Samstag wird die Ladenburger Sammelaktion für das Ukraine-Hilfsprojekt des Weinheimer Vereins „That’s Whynheim“ fortgesetzt: Am Mittwoch, 9. März, von 17 bis 19 Uhr im Jugendzentrum „Kiste“ (Wallstadter Straße 36-38), organisiert vom Integrationshilfeverein Int.akt. Außerdem kann noch am Samstag, 12. März, von 11 bis 14 Uhr in der Sammelstelle Am Sägewerk 22 gespendet werden.

Benötigt werden Seife, Zahnbürsten, Zahnpasta, kleine Handtücher, Waschlappen, Bürsten, Shampoos, Duschgels, Deos und Damenbinden/Tampons, Windeln. Für den Transport zur polnisch-ukrainischen Grenze sorgt „That’s Whynheim“, zu dem die Ladenburger Int.akt-Kleiderkammer Verbindungen pflegt. Dabei handelt es sich um ein Weinheimer Mitmach-Hilfsprojekt, das mit der erfahrenen Hilfsorganisation GAiN (Global Aid Network) zusammenarbeitet.

Geldspenden lassen sich auf folgendes Konto unter dem Stichwort „Hygienepakete für die Ukraine“ überweisen: That’s Whynheim, IBAN: DE78670923000034022615 (Volksbank Kurpfalz). pj

