SPD-Duo rettet Kreis-AWO

Es gibt zwar weder Kaffee noch Kuchen wie früher stets in der städtischen Begegnungsstätte „Löwenscheuer“ gewohnt. Doch immerhin findet die Hauptversammlung des Sozialverbands AWO nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder statt. So zeigt sich Liesl Voermann, die langjährige Vorsitzende des Ladenburger Ortsvereins, einerseits „freudig überrascht, dass doch so viele gekommen sind“. Andererseits bedauert sie es, den 21 Besuchern im evangelischen Gemeindehaus außer Wasser nichts anbieten zu können.

„Ist ’ne blöde Zeit im Moment“, kommentiert Voermann die Umstände. Wie zum Trost gibt’s trotz vieler abgesagter Traditionstermine seit März 2020 auch gute Nachrichten: Wiebke Ullrich, die AWO-Vertreterin in der örtlichen Senioren-AG, berichtet, dass nach dem Internationalen Filmfestival für Ältere weitere Veranstaltungen geplant seien.

Mit Kathrin Große-Haschler hat sich zudem eine Nachfolgerin auf dem bisherigen Posten von Ursel und Hans Müller gefunden, die die AWO-Reisen stets bestens organisiert hatten, solange es ihnen möglich war. Voermann dankt unter Beifall dem rührigen Ehepaar, das gesundheitsbedingt fehlt. Große-Haschler plant für das Frühjahr eine Fahrt nach Weikersheim. Es wäre der Auftakt ins Jubiläum: 2022 wird die Römerstadt-AWO 40 Jahre alt, und dann sollen Ehrungen und Wahlen nachgeholt werden.

Ohne finanzielle Blessuren

Dass der Ortsverein die Krise ohne finanzielle Blessuren überstanden hat, legt Kassierer Friedemann Haschler dar: „Corona ist am Kassenstand gut vorübergegangen.“ Das Vermögen sei auch deshalb auf konstantem Niveau geblieben, weil sich der AWO-Anteil aus der städtischen Hilfsaktion „Altstadtfestrettungsboxen“ 2020 auf rund 1100 Euro belaufe. „Das war unsere Rettung an der Stelle“, so Haschler. Und so habe man erneut das Kinderheim „Haus Mirabelle“ und Patenkinder beim Garangoverein unterstützt. Leider sei jedoch die Landessammlung nach dem „Höchstwert“ 2019 (2721 Euro) in diesem Jahr „zusammengebrochen“.

Wie der AWO-Kreisverband Rhein-Neckar, mit 38 Ortsvereinen der größte in Baden, mit Hilfe der früheren Mannheimer Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) die Insolvenz abgewendet hat, verdeutlicht Stadtrat Gerhard Kleinböck als Kreisvorsitzender. „Dank diesem Duo ist der Kreisverband wieder in ruhigem Fahrwasser“, lobt Kassenprüfer Manfred Ramm als Delegierter der Kreisausschusssitzung unter Applaus das Manöver zur Konsolidierung. Dies habe, so Kleinböck, auch dazu geführt, dass die 350 Hauptamtlichen wieder nach AWO-Tarif und nicht länger bis zu 13 Prozent darunter bezahlt werden.