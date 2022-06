Spaziergang mit Dana Grigorcea

Ladenburg. Die Autorin Dana Grigorcea ist am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr Gast der literarischen Reihe „Flaneure & Flaneusen“ in Ladenburg. Wer mehr über Osteuropa wissen will, über die Atmosphäre einer postkommunistischen Gesellschaft und die Frage, ob es Vampire wirklich gibt, ist bei diesem Spaziergang mit Kristin Wolz und Carolin Callies als Moderatorinnen richtig.

Ausgezeichneter Roman

Die 1979 in Bukarest geborene Autorin lebt in Zürich. In Ladenburg liest sie aus dem Roman „Die nicht sterben“, der 2021 mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Darin erzählt Dana Grigorcea von einer jungen Bukarester Malerin, die nach ihrem Kunststudium in Paris in den Ferienort ihrer Kindheit an der Grenze zu Transsilvanien und damit in eine fremd gewordene Welt zurückkehrt.

Der Literaturkritiker Denis Scheck bezeichnete den Roman in seiner Fernsehsendung „Druckfrisch“ als einen „politischen Vampirroman“: „Für mich war’s Liebe auf den ersten Biss.“

Teilnehmende erhalten am Treffpunkt Stadtbibliothek (Hauptstraße 8) leihweise Funkkopfhörer. Karten zu fünf Euro lassen sich kaufen oder telefonisch vorbestellen bei Buchhandlung am Rathaus (Domhofgasse 3) unter der Telefonnummer 06203/1 21 11.

