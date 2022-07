Zwar findet die Altstadtserenade der Dilsberger Kantorei wegen der Baustelle an der Sebastianskapelle nur wenige Schritte weiter im Schulhof statt. Dennoch darf sich das Publikum auf Sonntagabend, 31. Juli, freuen, wenn das Ensemble um den in Ladenburg aufgewachsenen Markus Karch um 18.30 Uhr „Spanische Impressionen“ darbietet. Am Vorabend ist das Programm auf der Burgbühne Dilsberg zu sehen. In beiden Fällen ist „leichtfüßiges Open Air-Vergnügen“ an malerischen Plätzen angekündigt.

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren Corona-bedingt keine Serenaden stattfanden, knüpft Karch bewusst an das letzte Programm vor dieser Pause an und entführt sein Publikum erneut nach Spanien. Neben andalusischen, arabisch anmutenden Klängen, Klassikern wie „Espana cani“ und „Granada“ sowie dem Toreador aus der Oper Carmen ist vor allem viel Renaissance-Musik zu hören.

Der Chor wird begleitet von Mathis Wolfer (Blockflöte), Maria Karch (Violine), Heike Hollborn (Klarinette), Jutta Neuhaus (Cello), Jens Nobiling (Percussion), Christian Dell Andrea (Kontrabass) und Chorleiter Karch (Piano). Dorothee Grieshammer liest die Übersetzungen der spanischen Chorwerke.

Die Zahl der Stühle ist begrenzt, wer später kommt, sollte bei Bedarf einen Klappstuhl mitbringen. Bei Regen geht’s in den Domhof. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten (www.dilsberger-kantorei.de). pj