Sophokles modern gemacht

Die Theaterinitiative Ladenburg (TiL) steckt mitten in den Proben zu „König Ödipus“ und „Antigone“. Die beiden klassischen Stücke aus der Feder von Sophokles gibt’s jedoch in der gereimten Fassung des Klavierkabarettisten Bodo Wartke zu sehen. Das verspricht ein großes Vergnügen. „Ich habe den Eindruck, dass es ein sehr amüsanter Abend wird“, sagt Regisseur Tobias Schindler und versichert: „Die anspruchsvolle Weltliteratur ist so aufgearbeitet, dass es jeder verstehen kann.“

Der Spielleiter aus Wieblingen freut sich außerdem über ein weiteres neues Mitglied im Ensemble: Südhessin Conny Buß ist erst im Januar dazugestoßen und schlüpft in dieser Inszenierung ebenso wie Susanne Beier, Heike Ernst, Simon Benz und Bahattin Korkmaz in mehrere Rollen. „Wir bringen ein großes Figurenspektrum auf die Bühne“, erklärt Schindler. Rasche Rollen- und Kostümwechsel forden alle heraus: „Da muss die Logistik stimmen und alles zur rechten Zeit an seinem Platz sein, aber das macht es auch reizvoll“, findet Beier. „Es macht vor allem viel Spaß“, sagt die 17-jährige Soraia Estevao. Die Ladenburgerin spielt als „Antigone“ eine Hauptrolle neben Matthias Langlotz (Ödipus) und Rainer Buchinger (Kreon), der seit knapp 40 Jahren zur TiL zählt und in dieser Truppe schon bei etwa 25 Stücken mitgewirkt hat.

Reime lernen

„Ich finde es einfacher, die gereimten Texte zu lernen“, sagt Buchinger. „Bei den Reimen kommt’s aber auf jedes Wort an, und man kann deshalb nicht improvisieren wie sonst“, fügt Beier schmunzelnd hinzu. Das Publikum jedoch muss selbst die Originaltexte der antiken Tragödien nicht kennen, um Spaß zu haben: „Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt“, betont Schindler. Die Geschichte der beiden Titelfiguren werde bei Wartke breiter erzählt als bei Sophokles. „Trotz aller Komödiantik stellen beide Stücke erstaunlich zeitlos spannende Fragen nach Schicksal und Akzeptanz des Schicksals sowie nach Demokratie und legitimer Macht“, erhellt Schindler beim Probenbesuch Hintergründe.

„Ich habe das Gefühl, dass wir das sehr gut hinbekommen haben und freue mich auf die Vorstellungen“, zeigt sich Schindler zuversichtlich. Mit Sophokles hat er sich den größten Tragödiendichter der griechischen Antike und dessen berühmtesten Werke, „König Ödipus“ und „Antigone“, vorgeknöpft. Doch ist es ja genaugenommen die Interpretation des Stoffs von Bodo Wartke. Der 1977 geborene Chansonier, Pianist und Schauspieler führt seine musikalischer geprägte Version aktuell im Berliner Schillertheater auf und spielt nahezu alle Rollen selbst. „Ein kurzweiliger Historienspaß für alle – gereimt und in moderner Sprache.“ So wirbt die TiL für ihre eigene künstlerische Adaption „einer Reise zu den alten Griechen“.

Premiere ist am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr in der Pflastermühle im Jugendzentrum „Kiste“. Weitere Vorstellungen am Sonntag, 15. Mai (18 Uhr), Freitag, 20. Mai (20 Uhr), Sonntag, 22. Mai (18 Uhr), sowie Donnertag, 26. Mai, bis Samstag, 28. Mai (jeweils 20 Uhr). Karten zu 15 Euro (10 Euro für Schüler u. Studenten) sind bei Seitenweise Bücher am Markt (Marktplatz 2) oder per Mail (til-ladenburg@web.de) erhältlich.