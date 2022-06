Ihre Männer und Väter sind großenteils im Krieg. Rund 100 Frauen, Kinder und Jugendliche in Ladenburg wissen oft nicht, ob ihre Häuser in der Ukraine noch stehen. Dennoch und gerade deshalb ist es ihnen wichtig, im Begegnungszentrum ein Sommerfest der Hoffnung auf die Beine zu stellen. Es gibt typische Gerichte und handgemachte Musik aus ihrer Heimat. Auch als herzliches Dankeschön an

...