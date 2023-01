Solidarität mit Protesten

Einen „persischen Abend für alle mutigen Menschen im Iran“ bietet ein Team um die Lehrerinnen Sabine Nettelblatt und Nicole Hettich sowie Autorin Kristin Wolz am Freitag, 27. Januar, um 19.30 Uhr in der Kulturwerkstatt Ladenburg (Am Sägewerk 22). Das aus Lyrik, Musik, Reisebildern und Büfett bestehende Programm steht vor dem Hintergrund der Unruhen im Iran unter dem Motto „Frauen, Leben, Freiheit“ und ist der Protestbewegung gewidmet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Zur besseren Planung bittet Arno Folger als Hausherr um Anmeldungen per Mail (KulturwerkstattLadenburg@online.de). Doch seien auch kurzentschlossene Gäste willkommen. pj

