Solaranlagen umstritten

Die Stadtverwaltung in Ladenburg hat die sogenannte Umgebungssatzung überarbeitet. Die Regelungen betreffen Quartiere, die an die historische Altstadt angrenzen. Es geht um eine Vielzahl gestalterischer Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich ist nun erweitert worden. Neu aufgenommen wurden Vorschriften zu Solaranlagen. Sie dürfen das Erscheinungsbild der Altstadt nicht erheblich beeinträchtigen, und ihre Installation ist mit der Stadt abzustimmen.

Derweil beschäftigt sich die Landesregierung aber mit einem Klimaschutzgesetz, das Auswirkungen des Klimawandels mit Hilfe einer landesweiten Anpassungsstrategie begrenzen soll. Auch auf Wahlkreisabgeordnete zuzugehen, inwieweit das „Ensemble der Altstadt dennoch in besonderer Weise berücksichtigt“ werden könne, kündigte Bürgermeister Stefan Schmutz im Gemeinderat an, der dem Entwurf zustimmte. Dieser soll nun öffentlich ausgelegt werden. „Die Satzung greift durchaus in die Interessen der Bürger ein, die dort wohnen, und wir geben sie der Diskussion frei, ob sie erhalten werden soll“, so Schmutz. pj