So spannend kann Geschichte sein

Ladenburg. In einer der ältesten Städte Deutschlands haben Steinzeitsiedler ebenso Spuren hinterlassen wie Kelten, Römer, Alamannen und Franken. Davon überzeugen sich Geschichtsfreunde gerne im Ladenburger Lobdengau-Museum. Faszinierend ist schon von außen das historische Gebäude, in dem sich die Ausstellungsstücke seit 1968 befinden. Wo im Mittelalter die bischöflichen Herren der Stadt wohnten, öffnen sich heute Zeitfenster zu Epochen aus mehreren Jahrtausenden.

Rechnet man Zeugnisse der eiszeitlichen Tierwelt hinzu, reicht der Erlebnishorizont noch weit darüber hinaus. Das Staunen beginnt schon vor dem Eintritt: Da fallen Bischofswappen, der markante Treppenturm und die mit optischen Täuschungseffekten in der manieristischen Art des späten 16. Jahrhunderts authentisch bemalte Fassade ins Auge. Aber auch die Jupiter-Giganten-Säule auf dem Vorplatz, die den Spannungsbogen zur Römerzeit veranschaulicht. „Das beeindruckt viele auf Anhieb“, beobachtet Andreas Hensen. Die umfangreiche Sammlung von Fundstücken, Ausgrabungsergebnissen und Rekonstruktionen, die der promovierte Archäologe und Lehrbeauftragte an der Universität Heidelberg seit 2012 verantwortet, befinden sich in einem Renaissanceschloss auf dem Areal eines fränkischen Königshofs.

Öffnungszeiten: Das Museum ist mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise: Einzelkarte 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro, Familienkarten 7 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei.

Telefon: 06203/70 27 1. – Webseite: lobdengau-museum.de. – Adresse: Amtshof 1, 68526 Ladenburg.

Veranstaltungen: Freitag, 3. September, 18.30 Uhr: „Antonius, Gallus, Sebastian. Heilige Männer in der Bischofsstadt." Museumsführung mit Andreas Hensen. – Samstage, 4. und 11. September, jeweils 14 bis 16.30 Uhr: „Mit dem Rad in die Römerzeit". Ab Lobdengau-Museum. Kursgebühr: 9 Euro. Anmeldung: www.vhs-ladenburg.de. – Freitag, 17. September, 20 bis 21.30 Uhr: „Mit dem Torwächter durch das nächtliche Ladenburg". Treffpunkt: Marktplatz. Gebühr: 9 Euro, Anmeldung per Mail (info@heimatbund-ladenburg.de). – Sonntag, 19. September, 14.30 bis 15.30 Uhr: „Führung durch die Römerabteilung des Museums". Gebühr 6 Euro inklusive Eintritt. Anmeldung per Mail (info@heimatbund-ladenburg.de).

Nach seinem Ende als Nebenresidenz vieler Wormser Bischöfe wurde das Gebäude unter anderem Sitz des kurpfälzischen Oberamts und später eines Amtsgerichts, woher die offizielle Adresse Amtshof 1 rührt. Für Ladenburger ist es nach wie vor der Bischofshof auf den Fundamenten älterer Gebäude an dieser Stelle. Es handelt sich um nicht weniger als die Keimzelle der mittelalterlichen Stadt. Im Museum, benannt nach dem alten Grafschaftsgebiet rund um das damalige Lobdenburg, erfahren Besucher viel über die Lebenswelt der Menschen in der Zeit der Bischofsherrschaft bis in die frühe Neuzeit. Doch liegt der Schwerpunkt in der römischen Epoche, also in der Zeit des römischen Kastells und der nachfolgenden Stadt Lopodunum.

„Da haben wir im nationalen Vergleich exzellente Exponate und können wirklich in der ersten Liga mithalten, weil das antike Ladenburg eben ein Hauptort zur Zeit des römischen Reiches gewesen ist“, sagt Hensen. So erklärt sich, dass das einst riesige Marktforum mit Basilika mitten in der Altstadt zu den imposantesten antiken Bauten Süddeutschlands zählt. Beim Rundgang durchs Museum lässt sich nachvollziehen, wie aus einem Militärfort mit Reiterei an der nordöstlichen Limesgrenze in der obergermanischen Provinz des ersten nachchristlichen Jahrhunderts die zivile Metropole wurde, mit ihren Tempeln, Bädern, Theater, Manufakturen, Gutshöfen, Fernstraßen und Flusshafen.

„Wir haben Austern in Ladenburg gefunden, was unglaublich ist, aber das beweist, dass es den Römern damals gelungen ist, diese leicht verderbliche Delikatesse aus irgendeinem Meer mit Schiffen hierher zu schaffen“, erzählt Alexander Queren gerne bei Kursen für Kinder. Der Geschichtsstudent ist als freier Mitarbeiter das junge Gesicht des Museums und wirft sich bei solchen Gelegenheiten oft stilecht in Schale, um als „Römer“ in Tunika mitsamt Schwert oder Toga aufzutreten. Geschichte kann so spannend sein.