Am Samstag, 26. März, setzt der Kunstverein Ladenburg (KVL) die Reihe der Eröffnungen von Kunstausstellungen an einem 26. des Monats zum zehnjährigen Jubiläum des KVL fort. Mit der Ausstellung „Skulptur und Plastik“, einem der Höhepunkte des Festprogramms des Kunstvereins, zeigen fünf Künstlerinnen und Künstler große Skulpturen und Plastiken vor allem für den Außenraum auf dem Gelände der Baumschule Huben.

Die teilnehmenden Künstler sind Ulrike Gölner (Bremen) mit Skulpturen aus Holz, Jürgen Heinz (Darmstadt) mit Plastiken aus Stahl, Hans-Michael Kissel (Ladenburg) mit Plastiken aus Aluminium oder Stahl, Gabriele Köbler (Haßloch) mit Figuren aus Stein und Beton, und Stefanie Welk (Heidelberg) mit Plastiken aus (Stahl-)Draht. Alle Mitwirkenden sind freischaffende Künstler und vielfach für ihr Werk ausgezeichnet.

Die Ausstellung „Skulptur und Plastik“ beginnt an diesem Samstag. © KVL

Zur Vernissage um 14.30 Uhr begrüßen der Hausherr Carlo Huben und die Vorsitzende des KVL, Wiebke Hünermann-Neuert. Die Laudatio hält der Kunsthistoriker Uli Weise aus Mannheim. Die Ausstellung befindet sich seitlich des großen Gewächshauses unter den Platanen und japanischen Ahornen. Die ungewohnte Uhrzeit des Beginns hat den Grund, dass die Eröffnung der Ausstellung mit den kleineren Skulpturen und Plastiken derselben Künstlerinnen und Künstler sich um 16 Uhr in der Hauptstraße 6 direkt anschließt. Beide Ausstellungen verbleiben bis zum 30. April.

Zwei Eröffnungen

Die Vernissage der großen Werke ist Samstag, 26. März,14.30 Uhr, in der Baumschule Huben, Haupteingang, Gregor-Mendel-Straße/, Schriesheimer Fußweg, 68526 Ladenburg. Die Vernissage der kleineren Werke: Samstag, 26. März, 16 Uhr, Hauptstraße 6 (H 6), 68256 Ladenburg. Öffnungszeiten (26. März bis 30. April): Huben/ KVL: Mi., Sa., So., 13 bis 15 Uhr. Hauptstraße 6: Mi., Sa., So., 11 bis 12.30 Uhr und nach Vereinbarung: Telefon: 06203/34 11.

Info: Mehr Infos: www.kunstverein-ladenburg.de