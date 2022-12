Silvesterlauf In Ladenburg fängt wieder klein an

Der Silvesterlauf in Ladenburg ist der kleine Bruder der gleichnamigen Heddesheimer Veranstaltung. Der stets nachmittägliche Start in der Nachbargemeinde war den Römerstadt-Familien Walz, Kurz und Meer zu spät geworden, um sich noch in Ruhe aufs abendliche Feiern vorbereiten zu können. „Wir haben deshalb im Familien- und Freundeskreis angefangen, das Jahr bereits vormittags sportlich zu

...