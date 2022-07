Serenaden abgesagt

Ladenburg/Dilsberg. Schlechte Nachrichten für die Liebhaber der traditionellen Serenaden-Konzerte der Dilsberger Kantorei auf der Burgbühne Dilsberg und in der Ladenburger Altstadt: Die stimmungsvollen „Spanischen Impressionen“ mussten beide abgesagt werden. Dies teilte die Dilsberger Kantorei am Mittwochnachmittag mit. Der Grund: Markus Karch, der Leiter der beiden Serenaden-Konzerte am Samstag, 30. Juli, in Dilsberg und am Sonntag, 31. Juli, in Ladenburg, ist an Corona erkrankt und muss sich deshalb in Quarantäne aufhalten.

Ob die beiden Serenaden-Konzerte nachgeholt werden können und welche Termine dafür in Frage kommen, stand am Mittwoch noch nicht fest. sko