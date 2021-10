Ladenburg. Mit einem „Gespräch am Donnerstag“ beginnt die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg am Donnerstag, 28. Oktober, um 15.30 Uhr im Gemeindehaus ihr neues Seniorenprogramm, das bis in den Mai 2022 reicht. Das Konzept der neuen Reihe sieht auch offene Diskussionen vor. Bei der Premiere geht es um das Buch „Stufen des Lebens“ des amerikanischen Sozialpsychologe Tobias Brocher. Nähere Informationen gibt es im Internet (www.ekila.de).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1