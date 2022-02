Senioren und Biber

In Ladenburg kommen Bewohner zweier Senioreneinrichtungen künftig besser voran, wenn sie mit Rollator Richtung Altstadt unterwegs sind: In der Friedrich-Ebert-Straße wurden wie Barrieren wirkende Bordsteine an Gehwegen abgesenkt. Über diesen „Beitrag zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe“ informierte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) der Stadt.

Außerdem berichtete Schmutz vom neuen Bypass für einen Biber-staudamm im Rombach. Der städtische Bauhof habe mit „fachlicher und praktischer Unterstützung“ durch den Grünen-Stadtrat und ehrenamtlichen Biberberater Alexander Spangenberg 7,50 Meter lange Drainagerohre verlegt, um landwirtschaftliche Flächen von zurückgestautem Wasser zu entlasten. Das Interesse der Bevölkerung an kostenfreien Führungen der Reihe „Der Biber als neuer Bewohner unserer Stadt“ sei nach wie vor hoch. Die Anmeldung laufe über die Volkshochschule. Demnächst stelle die Stadt Schautafeln mit Informationen über das Wirken und Wesen des streng geschützten Nagers auf. pj

