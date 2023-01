Schwerer Unfall

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 631 zwischen Ladenburg und Heddesheim ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am späten Freitagnachmittag in einer Presseerklärung mit. Während der medizinischen Versorgung der Unfallbeteiligten war die Straße nach Angaben der Ermittler komplett gesperrt. Die Rettungsmaßnahmen dauerten bis in den Abend hinein.

Weitere Details (zum Beispiel zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Personen) konnte die Polizei auf Nachfrage der Redaktion noch nicht nennen. Auch zum Gesundheitszustand der Unfallbeteiligten gab es bei Redaktionsschluss noch keine Informationen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. pol/tge