Schon 100 000 Euro investiert

Dass das Lesefestival „vielerorts“ in Ladenburg 2024 Schauplatz der Landesliteraturtage sein soll, hat viel mit dem Förderverein der Stadtbibliothek zu tun: Am 5. Februar vor 25 Jahren gegründet, regte der Freundeskreis der Bücherei um den seitdem amtierenden Vorsitzenden Martin Schaub bereits zur Feier des 20. Jubeljahrs die erste Auflage an. „,Vielerorts’ ist eine Institution geworden, die Besucher anlockt“, sagt Schaub.

Der frühere Deutschlehrer am Carl-Benz-Gymnasium ist zufrieden mit einem der jüngsten „Kinder“ des Fördervereins und denkt gerne an die Anfänge zurück. Bei Altstadträtin Irene Schmitt und Adi Langendörfer im Wohnzimmer hatten sie sich zur Gründung versammelt: Insgesamt 14 Frauen und Männer, darunter die damalige Einrichtungsleiterin Helga Gerlitz. „Wir dachten alle: So, jetzt reicht’s, und wir erhalten die Bibliothek, die so wichtig ist fürs kulturelle Leben in der Stadt“, erinnert sich Schaub. Zuvor habe nämlich Bürgermeister Rolf Reble (1993 bis 2001) aufgrund der städtischen Finanzlage „unpopuläre Entscheidungen“ angekündigt. Die Vereinsgründer sahen die Stadtbibliothek bedroht und scharten auf Anhieb 255 Mitglieder um sich.

„Ohne Stadtbibliothek, Musikschule und Volkshochschule wäre Ladenburg eine Schlaf- und Arbeitsstadt“, sagt Schaub. Es sei eine „unselige Einstellung“, den Wert solcher Einrichtungen, welche die Kultur belebten, als freiwillige kommunale Leistungen geringer zu schätzen als Pflichtaufgaben. Es ist jedenfalls das Verdienst von Schaub und Co., dass die nachfolgenden Büchereileiterinnen Antje Kietzmann und in der Folge Petra Göhring das Haus weiter modernisieren konnten. Inzwischen ist es nicht nur „Zentralbibliothek“ für alle Schulen in der Stadt, sondern auch Treffpunkt und Veranstaltungsort für breite Bevölkerungsgruppen. Es gilt als sogenannter „Dritter Ort“, der Ausgleich zu Familie und Beruf bietet.

Vom Gründungsjahr bis heute sind Flohmärkte die Haupteinnahmequelle der Förderer. Dadurch konnten mehr als 100 000 Euro in Medien und Einrichtung investiert werden. Obendrein entlasten Aktive unter den heute rund 160 Mitgliedern das hauptamtliche Personal. Zwar habe sich unter Bürgermeister Rainer Ziegler, Rebles Nachfolger, der Personalstand verbessert. „Doch es ist immer noch zu gering aufgestellt“, findet Schaub. Sein Zukunftstraum: ein Ganztagesbetrieb.

„Wir helfen bei Veranstaltungen und Umzügen innerhalb des Hauses, und ich glaube, die praktische personelle Unterstützung der kompetenten Fachleute würde der Bibliothek fehlen“, sagt Verena Wirsching-Bayer als Gründungsmitglied neben Schaub. Weitere waren Helene Amtmann, Helga Banschbach, Lore Blänsdorf, Uta Blänsdorf-Zahner, Ingrid Dreier, Renate Ries, Renate Rieth, Lilo Schulz und Rolf-Dieter Wirsching.

Bald Jubiläumsflohmarkt

Der Jubiläumsbücherflohmarkt findet von Donnerstag, 10. Februar, bis Samstag, 26. Februar, in der Hauptstraße 8 statt. Neben Büchern nahezu aller Genres stehen während der Öffnungszeiten auch von Ladenburgern gespendete Puzzles, Spiele, DVDs und CDs zum Verkauf. Der Erlös kommt der Bibliothek zugute, die damit den Medienbestand aufstockt. Zutritt ist nur mit FFP2-Maske sowie zwei Impfungen plus Test oder drei Impfungen erlaubt.