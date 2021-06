„Schnuppern“ in der Musikschule

Die Musikschule der Stadt Ladenburg bietet ab sofort kostenfreie Schnupperstunden für Interessierte an. Es besteht die Möglichkeit, ein beliebiges Instrument für 20 Minuten zu testen, um sich dann eventuell für das neue Semester anzumelden, welches am 1. Oktober startet. Dieses Angebot ist eine Reaktion auf den Corona-bedingten Ausfall des Tages der offenen Tür. Eine telefonische Anmeldung ist montags und donnerstags von 12 bis 14 Uhr möglich unter der Telefonnummer 06203/703 00 oder per Mail an helmut.baumer@ladenburg.de. Ebenso werden Anmeldungen für Musikalische Früherziehung, Musikalisches Orientierungsjahr, Ballett, alle Instrumentalfächer und Gesang entgegengenommen. pj

AdUnit urban-intext1