Ladenburg. Wegen einer internen Veranstaltung der Verwaltung zieht das Schnelltestzentrum am Dienstag, 15. Juni, ausnahmsweise von der Lobdengauhalle in die Räumen des ehemaligen Reisebüros gegenüber dem Bürgerbüro (Hauptstraße 9) um. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Geöffnet ist wie üblich von 7 bis 15 Uhr. Ab Mittwoch, 16. Juni, finden die Testungen wieder montags, mittwochs und freitags in der Lobdengauhalle statt.

