Schneemann und Corona-Virus brennen lichterloh

Ladenburg. Da haben Zwerge, Blumen und viele weitere kleine Frühlingsboten mit ihren bunten Stecken aus elf Ladenburger Grundschulen und Kindergärten aber gestaunt: Beim kleinen Ersatz-Sommertagszug am Sonntag brannte auf der Festwiese nicht nur die Schneemann-Figur wie seit 70 Jahren unter der Regie des Heimatbunds gewohnt lichterloh. Nein, zuvor ließ die Freiwillige Feuerwehr erstmals auch einen Stachelvirusnachbau in Flammen aufgehen. Darauf stand „Corona ade“. Das fanden alle „cool“, wie oft zu hören war. Dazu spielte die Stadtkapelle Melodien zum Abschied vom Winter - und in der Hoffnung auf einen großen Sommertagszug durch die Altstadt im kommenden Jahr. pj (Bild: Peter Jaschke)

