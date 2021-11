Schilderwald zu dicht?

Der Wasserpreis steigt, in der Südstadt werden Erdgasleiterungen repariert, die Netze BW investiert in Ladenburg, und der Schilderwald könnte entrümpelt werden – hier ein Überblick über weitere Beschlüsse, Mitteilungen und Anfragen aus dem Ladenburger Gemeinderat:

Wasserpreis: Die Gebühr für Frischwasser in Ladenburg steigt ab dem kommenden Jahr von 1,27 auf 1,42 Euro. Das sei „prozentual viel, aber absolut gesehen ein Niveau, um das uns viele andere Gemeinden beneiden“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Der neue Preis sei gestiegenen Kosten zur Unterhaltung des Rohrnetzes geschuldet und könne „durchaus auch wieder sinken“. Beim Abwasser gebe es dagegen keinen Anlass, Gebühren zu erhöhen.

Bauarbeiten: In der Südstadt werden derzeit Erdgasleitungen repariert. Die Baumaßnahmen einer Firma im Auftrag des Energieversorgers MVV sollen sich nach Angaben von Bürgermeister Schmutz noch einige Wochen hinziehen. Man habe angeregt, Anwohner künftig über bevorstehende Arbeiten aufzuklären.

Schilderwald: Norbert Mayer stieß in der Fragerunde für Einwohner auf offene Ohren bei Schmutz, als er die übergroße Zahl von rund 120 Tempo-30-Schildern in der Stadt kritisierte. Dies überfordere „offensichtlich ganz viele Fahrzeuglenkende“. Schmutz stimmte zu und will diesen Appell bei nächster Gelegenheit „gerne an den zuständigen Rhein-Neckar-Kreis weitergeben“, könne da aber nicht viel Hoffnung machen.

Erdgasleitung: Sieben Kilometer lang wird die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) allein durch die Felder Ladenburgs führen. Das Unternehmen „terranets bw“ informierte über den 34 Meter breiten Arbeitsstreifen in der Bauphase ab 2025/26. Derzeit wird die Umweltverträglichkeit der Vorzugsvariante untersucht. Die neue Leitung werde per Tunnelbau unter dem Neckar hindurch gepresst. Falls die Stadt dazu einlädt, will terranets eine breitere Öffentlichkeit informieren. Es seien vor allem Landwirtschaft und Baumschulen betroffen, so Schmutz.

Netzbericht: Willi Parstorfer und Andreas Stampfer von der Netze BW mit ihren 2288 Hausanschlüssen im Stromkabelnetz und 528 Dachleitungen in der Stadt kündigten aufgrund des Leistungszuwachses Investitionen von einer Million Euro an. Vor allem für neue Umspannstationen ab 2022 unter anderem in Nord- und Weststadt sowie Neuzeilsheim. Auch vor dem Hintergrund der Energiewende und des Ausbaus der E-Mobilität müsse man „Netze mehr belasten können“. Ob man es schaffe, bis 2030 voraussichtlich mehr als 2600 E-Autos in Ladenburg zu versorgen, fragte Steffen Salinger (SPD). Antwort: „Wir werden es versuchen.“ pj