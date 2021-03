In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises mbH (AVR) können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden.

Am Mittwoch, 10. März, kommt das Schadstoffmobil der AVR nach Ladenburg. Der Sammelplatz befindet sich am Ankerplatz. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr können Schadstoffe in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei abgegeben werden. Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske ist erforderlich.

Die angelieferten Schadstoffe sollten noch in der Originalverpackung und unvermischt mit anderen Stoffen sein, um eine richtige Stoffzuordnung zu ermöglichen. Pestizide müssen in gut verschlossenen Gebinden bis 20 Kilogramm oder 30 Liter angeliefert werden. red