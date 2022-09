Saxophon mal klassisch und mal jazzig

Ladenburg. Mit besonderen Leckerbissen wartet der Ladenburger Kulturverein Kettenheimer Hof auf: Zum Abschluss der diesjährigen Open-Air-Saison in der Mühlgasse 7 sind bei zwei unterschiedlichen Veranstaltungen am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, alle Facetten des Saxophons zu hören. In beiden Fällen wirkt der weit über die Metropolregion hinaus bekannte Jazz-Virtuose Olaf Schönborn mit.

Am ersten Abend tritt um 19.30 Uhr das Tübinger Saxophon-Ensemble mit dem klassischen Sound auf, den Sigurd Raschér Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt hatte. Die Formation, die in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen feiert, wurde von den Ladenburger Gastgebern Martina und Stefan Pfister zusammen mit weiteren Schülerinnen und Schülern von Sigurd Raschérs Tochter Carina gegründet. Ziel ist es, den weichen Klang der Raschér-Schule zu verbreiten. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Rossini, Saint-Saens und Gershwin.

Hommage an Paul Desmond

Marcus Armani spielt am Sonntag mit seinem Quartett. © Peter Jaschke

Den Abschluss des ersten Konzerts sollen im Sinne eines „Cross-over“ zwei gemeinsame Stücke mit Olaf Schönborn bilden. Dieser präsentiert am Sonntag, 25.September, um 18 Uhr mit seinem Quartett, darunter Ladenburgs Marcus Armani (Gitarre), die jazzige Seite des Instruments mit einer Hommage an Paul Desmond, also dem Saxophonisten auf der weltweit wohl meistgespielten Jazzaufnahme „Take Five“ von Dave Brubeck. Tickets gibt es unter www.reservix.de/tickets-kultursommer-im-kettenheimer-hof/t17942 und in der Buchhandlung am Rathaus (Domhofgasse 3).