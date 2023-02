Von Peter Jaschke

Das Betrachten steinerner Zeugen aus längst vergangenen Zeiten kann ein belebendes Gefühl hervorrufen. So ergeht es dem Besucher der Ausstellung „Sankt Sebastian. Eine Kapelle wird neu entdeckt“ im Ladenburger Lobdengau-Museum. Da ist zum Beispiel eine Konsole in Gestalt eines Schweinskopfs zu bestaunen, die ab dem 11. Jahrhundert an einem Blendbogen der damaligen

...