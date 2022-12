Rutschautos für das Römernest

Bei einer „Konferenz der Kinder“ war es herausgekommen: Die Mädchen und Jungen der städtischen Tagesstätte „Römernest“ in Ladenburg wünschen sich Rutschfahrzeuge, neue Spiele und Bücher. Dies berichtet Jenny Reinemuth, seit Juli 2016 Leiterin der Einrichtung, und stellt fest: Dank der jüngsten Spende von Uwe Wagenfeld und Andreas Mächerlein in Höhe von diesmal 700 Euro seien alle genannten Wünsche erfüllt worden. Damit erhöht sich die Gesamtsumme der langjährigen Spendenaktion für alle fünf Kindergärten in der Römerstadt auf insgesamt 16 000 Euro, wie Wagenfeld weiter mitteilt.

Neuer Kalender erhältlich

Es handelt sich jeweils um den Verkaufserlös der Jahreskalender mit Ladenburg-Motiven von Fotograf Wagenfeld. Die 30. Auflage gilt für 2023 und ist im örtlichen Schreibwaren- und Buchhandel sowie am Kiosk „Schneckenhäusel“ erhältlich.

Der Erlös kommt dann gegen Ende kommenden Jahres dem St.-Johannes-Kindergarten im Stadtteil West zugute. pj