Rundgang zu Frühlingsbrunnen amüsiert

Ladenburg. Zwar lässt der „Frühling sein blaues Band“ an diesem graubewölkten Vormittag noch nicht „wieder flattern durch die Lüfte“, wie es im bekannten Mörike-Gedicht heißt. Doch vergnüglich war es an allen Stationen des vorösterlichen Rundgangs zu acht von Kindern, Vereinen und Anwohnern geschmückten Frühlingsbrunnen in Ladenburgs Altstadt: Rund 80 Teilnehmende ließen Bravos und Beifall hören. Peter Hilger bildete scharfzüngig Reime zu örtlichen Begebenheiten in der Römerstadt. Helga Isenbarth und Ulrike Karg trugen Gedichte vor – ein schöner unterhaltsamer Brauch nach fränkischem Vorbild, den es schon seit vielen Jahren in Ladenburg gibt. Kindergärten, eine Schule, Vereine und Anwohner hatten die Brunnen geschmückt, um sich auf das Osterfest einzustimmen. pj (Bild: Peter Jaschke)

