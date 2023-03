Rundgang zu den Brunnen

Die vorösterliche Tradition des Brunnenschmückens in Ladenburg findet zum Palmsonntag, 2. April, ihre Fortsetzung: Der dazugehörige Altstadt-Rundgang beginnt um 11 Uhr am Marktplatzbrunnen. Helga Isenbart trägt Vorösterliches für Kinder vor, Ulrike Karg rezitiert Kabarettistisches, und Peter Hilger will „ein wenig Lokales beisteuern“ - und außerdem eine kleine „Osterbrunnenbroschüre“.

Vor 15 Jahren hatte der damalige Arbeitskreis (AK) Stadtmarketing die kreative Tradition nach dem fränkischen Vorbild aufgenommen. Den Brunnenschmuck übernehmen erneut die Kindergärten Anne Frank und St. Josef, Werkrealschule Unterer Neckar, Landfrauen, Familie Gabi Krämer, Max Keller und der Grünen-Ortsverband sowie Alexa Gugliara vom Eiscafé Venezia und das Ehepaar Hilger. pj