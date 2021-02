Pandemiebedingt präsentiert sich die Merian-Realschule Ladenburg in diesem Jahr lediglich virtuell. Auf der Schulhomepage www.mrs-ladenburg.de werden nach den Faschingsferien viele Informationen über die MRS für die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern zu finden sein. Die Schule wird zahlreiche Fächer sowie das Musik- und Sozialprofil vorstellen, virtuell sind Räume und Fachbereiche sowie Präsentationen und Filme zu sehen.

Interessierte Eltern und Schüler können die Schule auch direkt kontaktieren. Es wird am Donnerstag, 25. Februar, von 13 bis 18 Uhr eine Hotline eingerichtet, unter Fragen zur Schule sowie zur Bläserklasse beantwortet werden. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage.

Anmeldeunterlagen können entweder per Post geschickt werden: Merian-Realschule, Heidelberger Str. 20, 68526 Ladenburg, oder in den Briefkasten der Schule am Haupteingang eingeworfen werden.

Falls das Anmeldeformular nicht ausgedruckt werden kann, besteht die Möglichkeit dieses unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen vom 22. Februar bis zum 11. März im Zeitraum von 8 bis 12 Uhr im Bereich des Haupteingangs der Schule abzuholen. red