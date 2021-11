Römerstadion und Bachstation profitieren

Mit zwei Freiwilligenprojekten haben sich am Donnerstag Mitarbeitende des Chemieunternehmens ICL/BK Giulini in Ladenburg engagiert: Im Römerstadion und an der Bacherlebnisstation gab es jede Menge zu tun. Selbst Regen schreckte die Helfenden nicht ab.

Der städtische Platzwart Franco Marini wusste, was auf der Sportanlage zu tun war. Und auf dem naturpädagogischen Areal des örtlichen Bunds für Umwelt- und Naturschutz leiteten Jeff Haigh sowie Peter Petersen das Team aus dem im Industriegebiet Altwasser ansässigen Betrieb an. „Es geht jeweils darum, mitanzupacken und aufzuräumen“, erklärte Kommunikationsmanagerin Manuela Schroeder.

Am weltweiten Volunteering-Tag aller ICL-Standorte setze man die Tradition fort, vor Ort soziale Projekte zu unterstützen, erklärte Schroeder. Bürgermeister Stefan Schmutz und Günter Bläß (Ladenburger Sportvereinigung) lobten jeweils die Einsätze. pj