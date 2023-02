Rodungen beginnen

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe laufen seit März 2019 die Arbeiten zum Neubau der L 597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg. Im Bereich des Straßenknotens L597/L637 sind die Arbeiten an der Grundwasserwanne voll im Gange und werden nach derzeitigem Stand wie angekündigt im Herbst 2023 abgeschlossen. Am Montag, 27. Februar, beginnen die Neubauarbeiten an der Wirtschaftswegbrücke (Bauwerk 5) westlich von Neckarhausen.

Zuvor finden ab diesem Montag, 20. Februar, vorbereitende Rodungsarbeiten westlich von Ladenburg statt. Während der Rodungsarbeiten kann es im Bereich der Giulinistraße (ehemals Wallstadter Straße) zu geringfügigen Einschränkungen kommen.

Die Wirtschaftswegbrücke wird in Zukunft den bestehenden Wirtschaftsweg „Wörthfelder Weg“, von den Neckarplatten nach Neckarhausen über die neue L 597 führen. Die Baumaßnahme wird den öffentlichen Straßenverkehr, mit Ausnahme im Bereich der Baustellenzufahrten, nicht beeinträchtigen, da sie abseits der K 4138 auf der sogenannten „grünen Wiese“ stattfindet. red