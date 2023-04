Ringer holen Sieg um Sieg

Die Ringer vom ASV Ladenburg befinden sich weiter auf Erfolgskurs: Bei den offenen Saar-Landesmeisterschaften gewann das Team um seine Trainer Hossein Alizadeh und Kerim Ferchichi die Mannschaftswertung. Denn Hleb Bohdan, Beat Scheible und Nikita Eliseev holten sich Meistertitel. Dritte Plätze belegten David Dzida und Finn Schwalbe vor Albert Simeon, Milad Machsudi und Morteza Yaghobi. Beim Turnier der Schülerringer in Pirmasens belegte das zwölfköpfige ASV-Nachwuchsteam einen dritten Platz. Diese und mögliche weitere Erfolge bei den kommenden Deutschen Meisterschaften in Frankfurt/Oder sollen beim Spargelfest der Ringer am Freitag, 28. April, auf dem ASV-Gelände Hinterer Rindweg gefeiert werden. Voranmeldungen sind erbeten auf den Anrufbeantworter unter 0176/21 70 04 63. pj

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1