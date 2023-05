Ringer-Erfolg in Ladenburg: ASV-Schüler sind Deutscher Teammeister

Riesenjubel, Freudentänze, Umarmungen und Glückwünsche in Ladenburg: Die elf- bis 14-jährigen Schülerringer vom örtlichen Mehr-spartenverein ASV sind Deutscher Mannschaftsmeister. Dieser herausragende Erfolg gelang dem Ringernachwuchs um seine Trainer Alexander Hörner und Christoph Drzyzga auch noch in der heimischen Lobdengauhalle. „Die Sensation ist perfekt: Das hatten wir in unserer 122-jährigen Vereinsgeschichte bisher noch nicht“, freut sich ASV-Wettkampfmanager Herbert Maier.

Im überlegen gewonnenen Finale traf das junge Team auf den SV Hallbergmoos aus Bayern. Die entscheidenden Sieger aus den ASV-Reihen heißen Roman Matkov, Wseslaw Hörner, Ajub Nudaev, Darius Drzyga, Yahya Sebjev und Danil Wittmann. Der zweifache Deutsche Jugend-Einzelmeister Artur Goldmann sowie Robert Gleim und Christos Oikonmou hatten mit ihren jeweiligen Siegen bereits in den erfolgreichen Vorkämpfen gegen Kleinostheim, Aichhalden, Freiburg und Berlin wichtige Beiträge geleistet.

„Ich war anfangs ganz aufgeregt, weil es für mich als Jugendleiterin die ersten DM sind, und man will ja als Gastgeber gut dastehen, aber jetzt könnte ich nicht stolzer sein“, freut sich Janina Engel. Auch ASV-Chef Joachim Loose wirkt glücklich: „Mir geht schon das Herz auf, so viele junge Talente beim Ringen zu sehen, und dass wir nun den Titel geholt haben, macht das Ganze perfekt, zumal die Organisation für die Abteilung um Christoph Heckele und Herbert Maier ein Riesenaufwand war.“ Auch für Marina Müller aus Ladenburg, die Jugendreferentin des Deutschen Ringerbunds (DRB), ist die Siegerehrung ein besonders schöner Moment, denn sie stammt aus den Reihen des ASV. pj