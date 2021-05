Rettung in großer Not

Zwei Polizisten haben in Ladenburg einen Igel aus einer misslichen Lage befreit. Wie die Ordnungshüter am Wochenende auf Facebook mitteilten, steckte das Tier zwischen einer kleinen Mauer und einem Gartenzaun fest. Erste Rettungsversuche wehrte das Tier zunächst mit seinen Stacheln ab. Während die Beamten dem Igel beruhigend zuredeten und mit vereinten Kräften den Zaun anhoben, gelang es ihnen, das Tier zu befreien.

„Ob sich der Igel selbst in die missliche Lage futterte brachte oder ob ein gleichgesinnter Stachelträger hinter der Tat steckt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Angaben hierzu wollte der Igel keine machen“, schreiben die Polizisten in ihrem Post auf Facebook. Ihren Angaben zufolge spielte sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch ab. red