Renaissance in der Stadtkirche

Ein Konzert mit Werken aus der Renaissancezeit zum vorösterlichen Passionszyklus erwartet die Besucher am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Ladenburg. Das aufführende Regensburger Ensemble „...sed vivam!“ besteht aus elf Vokal- und Instrumentalsolisten – allesamt spezialisiert auf historische Instrumente und Aufführungspraxis.

Ihr breitgefächertes Repertoire spielen sie in unterschiedlichsten Besetzungen. Sie verfügen vom mehrstimmigen a-cappella-Gesang bis hin zum imposanten Renaissance-Instrumentarium über alle interpretatorischen Nuancen, um „Alte Musik“ authentisch zum Klingen zu bringen. Wie sich historische Aufführungspraxis und Originalinstrumentarium mit heutiger Spielfreude mischen, begeistert regelmäßig das Publikum im In- und Ausland. Einer der Schwerpunkte des Repertoires ist die Auseinandersetzung mit der Musik der sogenannten Amberg-Heidelberger Liedschule. Obendrein zeigen Auftritte die Vielfarbigkeit der Passionsmusik von Komponisten verschiedener Regionen Europas wie Monteverdi, Gesualdo, Dowland, Lasso und Schütz auf. Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). pj