Reiter sehen sich gerüstet

Der Pferdesportverein (PSV) Heidelberg-Ladenburg informiert frühzeitig darüber, dass im Frühsommer erneut voraussichtlich hochkarätig besetzte Turniere auf der Anlage im Kirchfeld der Römerstadt ausgetragen werden. Von Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 12. Juni, ist das Springturnier bis zur anspruchsvollen Klasse Zwei-Sterne-S anberaumt. Bereits ab Donnerstag, 16. Juni, folgt bis Sonntag, 19. Juni, das Dressurturnier mit Prüfungen bis hin zum Grand-Prix-Niveau. Führzügelklassen für die Kleinsten und Jugendprüfungen gibt es an beiden Terminen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide sind Stephan Bingel gewidmet. Der PSV-Vorsitzende und promovierte Mediziner ist am 22. November nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben. Bingel war vor sieben Jahren zusammen mit dem heutigen PSV-Vizechef Andreas Huben die Fusion des Heidelberger Reitervereins mit den Ladenburgern gelungen. Bingels früherer Verein hatte am alten Standort nahe des Tiergartens keine Zukunft mehr gehabt. Fachjournalist Roland Kern würdigte die Erfolgsgeschichte in seinem Nachruf auf Bingel im Reiterjournal: „Schon zwei Jahre nach der Fusion zu einem der größten Vereine im ganzen Land zählte der PSV zu den führenden Turnierveranstaltern in Nordbaden.“

Wie der PSV mitteilt, sieht sich der Verein für die Zukunft gut aufgestellt mit seiner Mischung aus Schulbetrieb, aus dem schon viele Pferdebesitzer hervorgegangen seien, und Einstellern, die hauptsächlich aus Freizeitreitern bestünden, aber auch Turnier-Ambitionen hätten. Zurzeit werde das Reitunterrichtsangebot ausgeweitet. pj

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2