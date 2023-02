Reisebericht aus Garango

Ein Erlebnisbericht mit Bildern, Fotos und Videos schildert die jüngste Reise einer Delegation von Ladenburg ins Partnergebiet nach Garango am Montag, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Ladenburger Domhofsaal (Hauptstraße 9). Der Vortrag soll die Gäste eintauchen lassen in das Leben im westafrikanischen Burkina Faso, im Mittelpunkt stehen die aktuell gewonnenen Erkenntnisse und die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen in der Partnerregion.

Zwar besteht die Partnerschaft seit 40 Jahren und es gibt mehr als 500 Mitglieder im Garangoverein und über 1000 Patinnen und Paten bedürftiger Kinder. Doch nur die wenigsten konnten die Landschaft dieser Region schon mit eigenen Augen betrachten und kennen die aktuelle Situation, in der die Menschen dort leben. Dieser Abend soll mit dazu beitragen, die Bedingungen vor Ort und wichtige Projekte kennenzulernen. pj