Regen hilft den Tieren

Ladenburg. Es ist allerhöchste Zeit für Regen geworden. „Es ist sicher so, dass Biber und weitere Tiere wegen des Wassermangels der vergangenen Wochen in ihren Lebensräumen Stress haben“, sagte mit Biologe Dieter Nährig einer der beiden lokalen Biberberater der Ladenburger Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) vergangene Woche noch.

Zwar hätten etwa die Biber im Laufe der Evolution solche Wassernotstände immer wieder erlebt und seien deshalb daran angepasst. „Wenn es ganz schlimm wird, wie zuletzt in der Bachlandschaft am Römerstadion, ziehen sich die Tiere in andere Bereiche der Gewässer zurückziehen oder wandern eventuell auch in Richtung Neckar“, schätzt Biologin Nährig, räumt jedoch ein: „Genau weiß ich das im Augenblick nicht, da ich dazu keine Beobachtungen habe.“

Auf jeden Fall seien bachaufwärts noch Biber vorhanden und auch sichtlich aktiv. „Ich beobachte dazu regelmäßig die Ladenburger Bäche und informiere darüber den Bibermanager des Regierungspräsidiums, Ulrich Weinhold, und auch den BUND“, erklärt Nährig. pj