Raus aus dem Elfenbeinturm

Er verkörpert den jungen und dynamischen Theologen. Zugleich ist er sehr feinfühlig und denkt weit über seinen kirchlichen Tellerrand hinaus: Am vergangenen Sonntag ist der 34-jährige evangelische Pfarrer Friedel Goetz im Gottesdienst ins Amt des Polizeiseelsorgers für den Bereich Ladenburg/Weinheim eingeführt worden. Die Aufgabe hatte der gebürtige Freiburger vor einem Jahr übernommen. Allerdings war die offizielle Einführung Corona-bedingt immer wieder verschoben worden.

Pfarrer Friedel Goetz wurde am 20. Dezember 1986 in Freiburg geboren. Er ist verheiratet. Nach dem Abitur im Jahr 2006 folgte ein Freiwilliges Soziales Jahr in Palermo. Ab 2007 studierte er Theologie in Berlin, München und Rom. Sein Examen legte er in Heidelberg ab. Nach dem Vikariat in Mannheim folgte ein Probedienst für ein Jahr in der Weinheimer Weststadt. Seit 2018 ist er evangelischer Pfarrer in Großsachsen. Seine Hobbys: Er spielt gerne Fußball und ist Fan des SC Freiburg. Dessen Trainer Christian Streich sieht er durchaus als Vorbild an. Beim SV Waldhof Mannheim war auch schon im Stadion. Ausgehen, Kneipe, Kino, Kultur, Theater, Freunde treffen sind weitere Hobbys.

Genau wie seine Polizeieinsätze. „Ich hätte schon bei Streifenfahrten dabei sein sollen. Dann wurden sie kurzfristig abgesagt“, erzählt der Großsachsener Pfarrer im Gespräch. Goetz, dessen Vater, Opa und Ur-Opa ebenfalls Pfarrer waren, kam die Idee des Kirchenbezirks, sich noch für etwas anderes zu interessieren, sehr entgegen. „Ich bin ja nicht nur Pfarrer in Großsachsen. Ich beschäftige mich sehr wohl mit anderen Themen. Und mit der Polizei habe ich die Chance, einmal aus dem Dorf rauszukommen. Mein Wunsch war immer, eine Aufgabe in der Welt zu suchen – und nicht im Elfenbeinturm sitzen zu bleiben. Ich bin kein fertiger Pfarrer. Vielmehr möchte ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln“, nennt er als Motiv, zukünftig als Seelsorger nicht nur den Menschen seiner Gemeinde, sondern auch Polizisten in schweren Zeiten zur Seite zu stehen.

Vertrauen enorm wichtig

Die seelsorgerischen Fähigkeiten eines Geistlichen sind grundsätzlich sehr wichtig. Doch ein Pfarrer hat für diese Aufgabe zwei unschätzbare Vorteile: Für ihn gilt das Zeugnisverweigerungsrecht und die Schweigepflicht. „Der Polizist kann sich darauf verlassen, dass nichts nach draußen dringt“, sagt Goetz. Gerade ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Polizisten ist für ihn enorm wichtig. Denn nur ein Beamter, der ihm vertraut, ruft in einer heiklen Situation an. Vertrauen brauche jedoch Zeit, weiß der 34-Jährige, der seit 2018 Seelsorger der evangelischen Kirchengemeinde in Großsachsen ist. Daher ist seine Aufgabe auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet. Polizeibeamte im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim auszusuchen, lag eigentlich gar nicht so fern. Sein Vater fungierte als Pfarrer ebenso als Polizeiseelsorger.

Für Sohn Friedel habe die Kirche wie auch die Polizei ohnehin eine Art „Wächteramt“ für die Menschen. „Wir sind spirituell für die Menschen da. Und die Polizei beim konkreten Einsatz“, meint Goetz. Warum sollte man sich da nicht gegenseitig helfen, stellte er sich die Frage und gab zugleich die passende Antwort darauf, in dem er sich außerhalb des kirchlichen Kontextes engagiert: „Kirche heißt für mich ohnehin, auf die Menschen zuzugehen, wenn sie Probleme haben, und sie dann zu begleiten.“ Also nicht abzuwarten, bis die Menschen zu ihm kommen, sondern selbst auf sie zuzugehen.

Zwar hatte der Großsachsener bislang noch keinen „Polizeieinsatz“, gleichwohl nahm er schon mehrfach an Treffen mit der Psychosozialen Beratungsstelle sowie der IPA teil. Die International Police Association (IPA) ist ein politisch und gewerkschaftlich unabhängiger Zusammenschluss von Angehörigen des Polizeidienstes.

Goetz besitzt eine seelsorgerische Ausbildung, gleichwohl nahm er in den vergangenen Monaten an weiteren Fortbildungen für seine neue Aufgabe teil. Er will schließlich vorbereitet sein auf diesen heiklen Moment. Ob er einen Polizisten nach einem Einsatz betreut oder beim Überbringen einer schlimmen Botschaft mit dabei ist – Großsachsens Pfarrer weiß es nicht. Das werde sich zeigen. Diese Erfahrungen wird, besser gesagt: will er machen.