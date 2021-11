Rauchentwicklung in einem Ladenburger Mehrfamilienhaus

Ladenburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Folge eines offenbar angebrannten Essens hat es am Donnerstagmittag eine Rauchentwicklung in einem Dachstuhl in Ladenburg gegeben. Wie die Polizei mitteilte, drang der dunkle Rauch gegen 12.30 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus in der Preysingstraße. Anders als zunächst vermutet, handelte es sich hierbei nicht um ein ausgebrochenes Feuer.

Die hinzugerufene Feuerwehr lokalisierte die betreffende Wohnung im Dachgeschoss schnell und dämmte die Rauchentwicklung ein. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten ihre Wohnungen bereits selbstständig verlassen. Sie waren allesamt unverletzt.

Ein Sachschaden entstand nicht. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2