Raub mit Schusswaffe

Ein bewaffneter Räuber hat am Dienstagabend einen Getränkemarkt in der Luisenstraße in Ladenburg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Unbekannte den Laden gegen 18.15 Uhr und bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Nachdem dieser ihm einen bislang noch unbekannten Geldbetrag ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter. Der Getränkemarkt-Mitarbeiter blieb unverletzt.

Das Polizeipräsidium Mannheim fahndete mit starken Kräften nach dem Unbekannten, bis zum Redaktionsschluss dieser Zeitung jedoch ohne Erfolg. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann handeln. Laut Zeugenaussagen ist er etwa 1,80 Meter groß und hat einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Jogginganzug der Marke Adidas sowie eine dunkle Wollmütze.

Zeugen gesucht

Die Ermittler hoffen auf Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-44 44 bei den Beamten zu melden. jei