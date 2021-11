Rathauschef informiert in der Altstadt

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind am Samstagvormittag, 20. November, zum dritten Spaziergang mit Bürgermeister Stefan Schmutz eingeladen, diesmal durch die Altstadt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Brunnen auf dem Gockelsmarkt (Hauptstraße 9), wo die neuen Parkplatz-Sensoren der Funktechnologie Lorawan erklärt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über die sanierte Kirchenstraße geht es danach in Richtung Dalberg-Schulhof, um das Konzept des geplanten Adventsbummels vorzustellen. An der dritten Station ist die Begegnungsstätte mit Kleiderkammer in der Hauptstraße 59 zu besichtigen.

Teilnahme an Forschungsprojekt

Die von Schmutz ins Leben gerufene Reihe Stadtteilspaziergang soll Teilnehmenden Gelegenheit geben, sich über ausgewählte Themen zu informieren und mit dem Bürgermeister Schmutz auszutauschen. Fragen dürfen auch im Vorfeld per Mail an das Sekretariat (post@ladenburg.de) gesendet werden.

Da die Stadt Ladenburg an einem Forschungsprojekt der Universität Siegen zum Thema Bürgermeisterkommunikation teilnimmt, wollen zwei Forschende den Spaziergang begleiten, um anonymisierte Ton- und Videoaufnahmen anzufertigen. Diese sollen allein Forschungszwecken dienen, wie das Rathaus mitteilt. Wer Einwände oder Fragen habe, solle dies bitte zu Beginn des Stadtteilspaziergangs mitteilen. pj

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Fragen per Mail an post@ladenburg.de