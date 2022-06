Radweg und Querung ab Juli in Bau

Ladenburg. Der langersehnte Lückenschluss beim Radweg an Ladenburgs Weinheimer Straße kommt: Ab Montag, 11. Juli, entsteht das fehlende und 250 Meter lange Teilstück auf der Westseite der Kreisstraße. Dazu gehört auch die Rad- und Fußgängerquerung in Höhe der Wohnstraße Am Bildstock. Spätestens Mitte Oktober sollen Radelnde eine sichere Verbindung zwischen dem Verkehrskreisel am Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann und den Feldwegen Richtung Neuzeilsheim und Weinheim vorfinden.

Bald nach Baubeginn muss im landwirtschaftlichen Bereich am späteren Radweg eine Kampfmittelsondierung durchgeführt werden, wie der im Rathaus für den Tiefbau zuständige Ingenieur Christoph Ritzkowksi am Mittwoch im Technischen Ausschuss (TA) ankündigte. Nach vier bis fünf Wochen, also im August, schließe sich am Bildstock die zweite von drei Bauphasen an. Dann seien jeweils halbseitige Straßensperrungen erforderlich.

Erst im letzten Bauabschnitt nach dem Altstadtfest (10. und 11. September) komme es zu einer etwa dreiwöchigen Vollsperrung mit entsprechenden Umleitungen. Die Baumaßnahme werde finanziell insgesamt zu knapp 80 Prozent gefördert.

Klein, aber komplex

„Es ist eine kleine, aber komplexe und einschneidende Maßnahme“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, da außerdem der Erntezeit und dem Anlieferverkehr ins Neubaugebiet Rechnung zu tragen seien. Das Ergebnis, nämlich „eine von der Bürgerschaft seit langem geforderte Radwegequerung am Bildstock in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis endlich umsetzen zu können, sollte uns Strapazen und Zumutungen wert sein“, sagte Schmutz. pj