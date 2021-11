Radmuttern an Rettungswagen gelöst? Zwei Personen leicht verletzt

Ladenburg. Ein Rettungswagen hat am Dienstagmorgen auf der L 597 einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Wagen während einer Einsatzfahrt in Richtung Mannheim, als sich kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg-Ost plötzlich die hinteren linken Zwillingsräder lösten und in den Gegenverkehr geschleudert wurden. Eines der Räder traf frontal auf den Pkw eines 40-Jährigen, der sich auf der Gegenfahrbahn befand. Der Fahrer des Autos und der 25-jährige Fahrer des Rettungswagens wurden leicht verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Radmuttern am Rettungswagen von einer unbekannten Person gelöst wurden. Die Beamten ermitteln nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

