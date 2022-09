„Rabe Socke“ auf Hegehof

Ladenburg. Am Ladenburger Altstadtfest-Samstag, 10. September, ist um 15 Uhr „Rabe Socke“ zu Gast auf dem Hegehof im Stadtteil Neuzeilsheim. Jene Puppe des Figurentheaters Sperlich-Entertainment nimmt Kinder ab drei mit in eine laut Veranstalter „bunte, fröhliche und spannende Geschichte“, die rund 50 Minuten dauert. Eintritt kostet acht Euro. Karten sind nur direkt vor Ort erhältlich. Das Märchenzelt steht am Rätselparcours „Maislabyrinth der unsichtbaren Wunder“, das in Kooperation mit den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen und ihrer aktuellen Ausstellung „Unsichtbare Welten“ konzipiert wurde. Tickets mit der richtigen Lösung nehmen an der Gewinnverlosung im Oktober teil. Internet: www.hegehof.de. pj

