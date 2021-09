Puppentheater am Mais-Labyrinth

Das Puppentheater Sperlich aus Speyer ist mit dem Stück „Der kleine Rabe Socke“ am Sonntag, 12. September, um 15 Uhr zu Gast am Mais-Labyrinth auf dem Hegehof in Ladenburg-Neuzeilsheim. Das Figurentheater der Familie Sperlich kombiniert Tradition und Moderne. Für die völlig neue Inszenierung um die beliebte Kinderfigur des kleinen Raben wurden zum Teil eigens Stabfiguren hergestellt, die einen Meter groß sind. Die Texte werden von vier ausgebildeten Puppenspielern gesprochen. So ist es den Spielern möglich, auf die Reaktionen der kleinen Theaterbesucher ab drei Jahren zu reagieren und diese im laufenden Stück mit einzubringen. Karten (ohne Labyrinth) gibt es ab 14.30 Uhr an der Theaterkasse. Sie kosten 9 Euro (ermäßigt 8). Die Spieldauer beträgt 50 Minuten. pj

