Popjazz im Waldpark

Ladenburg. Auf Songs aus dem Herzen, inspiriert von Jazz-Großen wie Caecilie Norby, Jamie Cullum und Silje Nergaard freuen sich die Fans von ONTO. Die süddeutsche Pop- und Rockjazzformation mit Jana (Gesang), Manuel (Klavier), Maurice (Bass) und Max (Schlagzeug) freut sich ihrerseits, am Samstag, 9. Juli, um 19.30 Uhr endlich „unseren Glashaus-Gig im wunderbaren Waldpark in Ladenburg zu spielen“. Dieser Auftritt war Corona-bedingt 2020 ausgefallen.

Jetzt ist es so weit. Eintritt kostet 15 Euro. Kartenreservierung ab sofort per Mail mit Stichwort ONTO an kartenreservierung-glashaus@web.de. Der nächste öffentliche Parkplatz (Am Graben) befindet sich 300 Meter entfernt in der Neuen Anlage. pj