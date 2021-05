Pokale von Jochen Mass begehrt

Geschwindigkeit, Benzingeruch, Motorenlärm: Der Ladenburger Marcel Seidel erinnert sich gut daran, als er in den 80er-Jahren auf dem Hockenheimring noch die lebende Rennsportlegende Jochen Mass fahren sieht. „Er war der erfolgreichste deutsche Autorennfahrer, bis Michael Schumacher aus Kerpen kam“, weiß Seidel. Heute beschäftigt sich der 47-Jährige schon seit 20 Jahren beruflich mit der Faszination, die von Verbrennerfahrzeugen und Fahrern wie Mass immer noch ausgeht.

An Seidels jüngsten Automobilia-Auktion nehmen bis zu 1300 Bieter telefonisch oder online teil. „Fast alle Artikel von Mass sind versteigert“, freut sich Seidel. Alles laufe „wunderbar“. Ein Nachbau des 1886er Benz-Patentmotorwagens kommt für 50 000 Euro unter den Hammer. Und zwar dort, wo auch eine Replik des Originalfahrzeugs aus der Mannheimer Werkstatt dauerhaft zu sehen ist: im Ladenburger Automuseum Dr. Carl Benz, das Seidels Vater Winfried gehört. Auch kleinere Liebhaberstücke wie Pokale und Rennanzüge von Mass stoßen auf reges Interesse. „Er ist eigentlich auch ein Mannemer Bu“, findet Seidel, der ebenso im September Geburtstag feiert und ursprünglich Automechaniker gelernt hat wie Mass. Nur mit dem Unterschied, dass Letzterer heuer schon 75 wird. Und dass er sich einst nicht wie Seidel bei Mercedes Benz ausbilden lässt, sondern bei Helmut Hähn, der von 1964 bis 2009 in Mannheim nicht nur die älteste Alfa-Romeo-Niederlassung Deutschlands betreibt, sondern lange auch einen Privatrennstall.

Wurzeln in Mannheim

So holt Mass im Renn-Alfa Siege, bevor er nach Erfolgen mit Ford-Tourenwagen und seiner Vize-Europameisterschaft in der Formel 2 ab 1973 nicht weniger als 105 Mal in der Formel 1 startet. Er ist bis zur Schumacher-Ära der nach Punkten erfolgreichste deutsche Formel-1-Pilot. In Dorfen bei München geboren, wächst Mass auch im pfälzischen Frankenthal auf und wird Seemann der Handelsmarine, nachdem er das Mannheimer Internat vorzeitig verlassen hatte. Beim Bergrennen in Eberbach, wo seine damalige Freundin als Streckenposten im Einsatz ist, fängt er Feuer und sattelt von Schiffen auf Kraftfahrzeuge um. Auch Marcel Seidel hält es nicht im angestammten Beruf: Der einstige Absolvent der Ladenburger Merian-Realschule bleibt aber dem Automobilthema verbunden und arbeitet bei der Oldtimer-Ersatzteilmesse Veterama, die sein Vater bereits 1975 mit Walter Metz in Mannheim gegründet hat.

In diese Szene wurde Seidel Junior hineingeboren: „Es gibt Kinderbilder von mir, auf denen ich in der Boxengasse des Nürburgrings sitze und vorbeijagenden Rennwagen zuschaue“, erzählt er. Schon mit fünf Jahren weiß Seidel Junior, was ein 300-SL-Flügeltürer, ein Mercedes SSK oder ein Ferrari 250 ist. Sein Vater ist es auch, der 2001 die Idee hat, Sammlerobjekte wie Prospekte, Kühlerfiguren, Plaketten und Anstecknadeln anzubieten. Kultstücke also, die im heutigen Auktionskatalog in Hülle und Fülle zu finden sind. „Inzwischen sind wir zusätzlich auch wieder bei Ersatzteilen gelandet“, freut sich der zweifache Vater, dass sich zum 20-jährigen Bestehen seiner Automobilia-Auktion ein Kreis schließt. Sein Halbbruder Götz betreibt schon länger die Spielzeug-Auktion Ladenburg. So kommt eins zum anderen: „Er hat Ahnung vom Versteigern, ich von der Oldtimerei.“

Weltweit 15 000 Kinden

Seit Jahren gibt es die Auktion auch im Internet, was das Geschäft zu Corona-Zeiten fördert. Inzwischen verstärkt Ehefrau Nicole das Auktionsteam. Ist doch der Kundenstamm auf weltweit 15 000 angewachsen. Doch wie kommt man an Kultgegenstände wie Trophäen und Helme? Ganz einfach: „Es gibt sonst keine Auktionshäuser, die Vergleichbares machen“, erklärt Marcel Seidel. Deshalb gelte weltweit in der Branche: „Wenn Du Automobilia verkaufen willst, dann geh nach Ladenburg“, sagt Seidel, der mit kostenlosen Schätzungen auch Laien gerne behilflich ist.