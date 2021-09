„Poesie & Musik“ bei Huben

Wer „Piktors Verwandlungen“, die märchenhafte Erzählung des großen Schriftstellers Hermann Hesse aus dem Jahr 1922, einmal mit Schauspielerin Renate Kohn und Cellist Cornelius Hummel erleben möchte, dürfte am Dienstag, 21. September, um 20 Uhr bei „Poesie & Musik“ im Glashaus des Pflanzenhandels Huben (Schriesheimer Fußweg 7) einen angenehmen Abend in der zur Handlung passenenden Umgebung haben. Denn die Geschichte handelt von dem jungen Piktor, der auf der Suche nach dem Baum des Lebens ist und sich immer wieder verwandeln muss, bis er sein Ziel erreicht. Karten zu 13 Euro sind im Vorverkauf erhältlich bei Baumschulen Huben (Telefonnummer: 06203/ 92 80 0) und in der Stadtbibliothek Ladenburg (Telefon: 06203/70 21 1). Ein Impf-, Test-, oder Genesenennachweis ist erforderlich. pj

