Ladenburg/Weinheim. Ein Licht am Ende des Veranstaltungstunnels kommt in Sicht: Im Spätsommer sind in Ladenburg und Weinheim drei Wochenenden unter dem Motto „Beat & Eat Open Air-Festival 2021“ geplant, wie die Hirschberger Agentur DeMi Promotion am Donnerstag mitteilte. Ein viertes könne noch hinzukommen, sagte DeMi-Geschäftsführer Dennis Gissel auf Anfrage dieser Redaktion.

Live-Kultur und Genuss

AdUnit urban-intext1

Geboten werden sollen „Live-Musik & Comedy in Kombination mit einem feinen kulinarischen Angebot und das unter freiem Himmel. Noch nie haben wir uns mehr nach diesen Momenten gesehnt!“, so Gissel. Auf der Ladenburger Festwiese stehen bisher vier Veranstaltungen fest: am 19. August mit der Freddy Wonder Combo. Am 20. August folgt ein Abend mit Mundart-Comedy von Dr. Markus Weber alias Fräulein Baumann und Musik vom Lounge-Pop-Duo Davenport. Der Abend danach steht unter dem Motto „Big Beat & Eat“ mit bigFM-DJ Olde, am 21. August folgt ein Gastspiel des Mannheimer Oktoberfests. Ein weiteres Wochenende mit vollem Programm in der Römerstadt könnte folgen.

Das das teilweise mit den pandemiebedingt verschobenen „Pop am Fluss“-Konzerten des Jahres 2020 terminlich kollidiert, sieht Gissel nicht als Problem: „Das Gelände ist groß genug, um am 20. August Reinhard Fendrich und ,Beat & Eat’ über die Bühne gehen zu lassen.“ Ob die Corona-Regeln Open Airs mit 5000 bis 8000 Zuschauern erlauben, wird man ohnehin abwarten müssen. Für „Beat & Eat“ sind Stand jetzt 500 Zuschauer pro Abend in einer Art Picknick-Situation vorgesehen. „Die Stadt hat bis zu 1000 Besucher erlaubt, wenn es die Corona-Regeln im August erlauben.“

Zuvor sind zwei weitere Wochenenden in Weinheim geplant: Vom 22. bis 25. Juli im Schlosspark unter anderem mit Deutsch-Soul-Sänger Flo Mega und am 20. Juli bis 1. August am Waidsee zum Beispiel mit „The Voice“-Sieger Andreas Kümmert.