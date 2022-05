Picknick mit Oldtimern

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause veranstaltet der Motorsportclub (MSC) Dr. Carl Benz am Sonntag, 8. Mai, ab 10.30 Uhr wieder ein Picknick im Benz-Park am Ladenburger Wasserturm. Old- und Youngtimer-Fahrende sind zu dieser zwanglosen Veranstaltung im ebenso idyllischen wie historischen Ambiente des einstigen Gartens der Autopionierfamilie eingeladen.

Ausnahmsweise ist es gestattet, an diesem Tag in den Park einzufahren. Das Treffen steht auch Picknickenden ohne Oldtimer sowie Besucherinnen und Besuchern offen. Das örtliche Weingut Rosenhof ist mit einem Stand vertreten.

„Ganz besondere Note“

„Wir vom MSC freuen uns auch wieder auf persönliches Picknick-Zubehör und Kleidung oder Accessoires aus der Entstehungszeit der Fahrzeuge, was dieser Veranstaltung eine ganz besondere Note verleiht“, teilt „Ecki“ Mayer als Sprecher mit. pj

